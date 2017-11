Ben Affleck se robó un accesorio de Batman y Warner Bros le mandó la factura

El actor Ben Affleck, que interpreta a Batman, se robó un accesorio después de rodar la película "La liga de la justicia".

El intérprete contó en "The Late Show with Stephen Colbert" que "había otras cosas que, digamos, desaparecieron. El departamento de accesorios me llamaba y me preguntaba, '¿seguro que no has encontrado ninguno de esos accesorios?' Y yo decía, 'Pues no, fíjate. Es que no lo encuentro. No recuerdo".

"¿Te robaste alguna cosa?", le preguntó Colbert. "Sí, aunque no lo puedes llamar 'robar' al final si te mandan la factura por ello, que es lo que ocurrió en mi caso", le respondió el ganador de dos premios Oscar.

"¿Con qué te pillaron?", a lo que Affleck resondió: "Me mandó una factura Warner Bros. Resulta que los batarangs no son baratos".