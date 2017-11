Nicole y demanda de paternidad contra Sergio Lagos: "Es un tema que no me toma por sorpresa"

Nicole, esposa del periodista y conductor de TV, Sergio Lagos, se refirió a la información confirmada por su marido, respecto a la demanda de paternidad en su contra, en la que tras someterse voluntariamente al examen de ADN, resultó ser el padre biológico de una mujer con la que tuvo una relación momentánea.

"Se trata de un tema que no me toma por sorpresa. He estado al tanto desde el primer momento y las decisiones las hemos tomado juntos con mi marido. Como Sergio ya informó, nos haremos plenamente responsables de todo lo que sea necesario, teniendo como principal objetivo el bienestar de los niños", dijo la artista.

La ex jurado de The Voice además dijo que "es todo lo que tengo para decir por ahora, precisamente porque hay niños implicados y nuestro máximo interés es mantenerlos protegidos" y solicitó respeto a la privacidad.