Jennifer Lawrence y la filtración de sus fotos íntimas: "Me sentí violada en grupo, por todo el mundo"

La actriz Jennifer Lawrence confesó cómo se sintió tras la filtración de sus fotos íntimas, en 2014.

"Aún estoy procesándolo", dijo a The Hollywood Reporter. "Siento que fui violada en grupo, por todo el planeta", añadió.

La protagonista de "Los Juegos del Hambre" sostuvo que "no hay ni una sola persona en este mundo que no pueda ver esas imágenes. Podría estar en una comida, y cualquiera estaría en posición de sacar su móvil y mostrarlas. Esa certeza me resultaba imposible de asimilar".

También justificó su decisión de no denunciar al hacker, afirmando que nada iba a devolverle la paz. "Nada iba a poder devolverme la propiedad de mi cuerpo desnudo. A Nick tampoco", dijo sobre su ex pareja, el actor británico Nicholas Hoult.

El llamado "Celebgate" afectó también a la actriz Kirsten Dunst y a la modelo Kate Upton.