Pía Guzmán salta la cuerda todos los días en su post parto

La ex modelo de "Rojo", Pía Guzmán, recuperó su figura tras el nacimiento de su primer hijo gracias al salto con cuerda.

La empresaria subió nueve kilos durante su embarazo y a diez semanas de haber tenido a Crescente, realiza 1.500 saltos todos los días, en intervalos de 150.

"Nunca dejé de hacer deporte, durante mi embarazo todos los días caminé 30 minutos. Ahora estoy con un personal trainer que me está cuidando, me hace rutinas", dijo a LUN

Guzmán sostuvo que con 1.500 saltos "me comprimo y bajo la grasa. Lo hago en el gimnasio de mi edificio. No los hago todos de corrido, sino que en intervalos de 150, descanso 40 segundos y sigo con otros 150. He sido súper disciplinada con eso".

El gineco-obstetra de la Clínica Tabancura, Jacobo Jankelevich, dijo que "no hay problema para la lactancia por el rebote por el salto de la cuerda si la madre tiene la capacidad aeróbica adecuada".