Pangal Andrade: "Por favor no especulen, Kel no me fue infiel"

El deportista Pangal Andrade descartó rotundamente que el motivo de su quiebre con Raquel "Kel" Calderón fuese una infidelidad, tal como se especuló durante las últimas horas.

Los rumores surgieron luego de una entrevista que el propio ex participante del reality "Año 0" dio al matinal "Muy buenos días", donde al ser consultado por una supuesta traición afirmó que "eso queda dentro de la relación. Sería ordinario hablar mal de la pareja. No se puede contar todo. Uno se debe quedar con lo más lindo de la relación".

Luego de esto, y en una comunicación con Michael Roldán, periodista del programa "Intrusos", Pangal aclaró los hechos y descartó cualquier episodio de infidelidad por parte de la licenciada en derecho, quien actualmente está de viaje por Europa.

“La Kel no me cagó, por favor no especulen, Kel no me fue infiel”, expresó a través del panelista del espacio farandulero.

La pareja, que duró cerca de cuatro años, se separó debido a "proyectos de vida diferentes" que habían tenido. De hecho, Andrade afirmó que a su ex polola "no le gustaba mucho el Cajón del Maipo".