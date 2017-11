Felipe Lasso retomó el contacto con Angie Jibaja: "Nos pedimos disculpas"

22:36 La ex pareja del reality "Doble Tentación" se volvió a hablar luego que ella fuera internada en una clínica por una depresión severa.

El modelo colombiano Felipe Lasso contó que retomó el contacto con su ex pareja, la actriz peruana Angie Jibaja, con quien ingresó al reality "Doble Tentación" y que terminó con un complicado quiebre.

El acercamiento ocurrió luego que ella fuera internada en una clínica limeña por una depresión severa, en un hecho que supuestamente habría derivado en un intento de suicidio, algo que fue descartado rotundamente por la madre de Angie.

En conversación con LUN , el chico reality contó que "terminamos y ella me bloqueó de todas las redes sociales. Tuvimos un distanciamiento grande por todo lo que se dijo. No tenía opción de escribirle a mis hijos y eso me afectada".

Lasso, quien hoy está en una relación con la ecuatoriana Nathalie Carvajal, afirmó que tras la internación de Angie la llamó. "Conversamos de forma grata, nos dimos cuenta de que ambos cometimos errores y nos pedimos disculpas. Quedamos en una relación amistosa", afirmó.

El modelo contó que ahora se comunican a través de videollamadas y que pronto viajará a Lima, donde podrá ver a los hijos de la actriz.

Por la depresión que enfrenta su ex pareja, lasso afirmó que "ella (está) muy bien. Es una guerrera fuerte y tengo la confianza de que saldrá adelante. En este momento ya está en la casa con los niños, haciendo sus cosas".