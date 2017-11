Criticaron a Jennifer Lopez por atrevidos atuendos durante show en Dubai

La cantante Jennifer Lopez usó osados atuendos durante su show en Dubai.

La intérprete lució diminutos y ajustados trajes que dejaban poco a la imaginación y mostraban su espectacular figura.

La ex de Marc Anthony recibió muchos halagos -"qué cuerpazo", "espectacular, guapísima"-, pero también muchas críticas.

En Dubai existen estrictas reglas de vestimenta para las mujeres.

"Que ridícula ropa, no deberías vestirte así, opacas tu belleza.. Que feo que te vistas así, me da vergüenza ajena"; "Disculpa, pero creo que te pasas con tu vestimenta, ¡eres la artista sí! Pero no tienes 20 para que tu ropa sea así, ¡oh Dios!"; "Que vestuario tan vulgar"; "Esto es estúpido, ¿qué estás usando?", escribieron los usuarios de redes sociales.