Julia Vial denunció que azafata la gritoneó a ella y a su hija

La conductora de La Red, Julia Vial, regresaba de sus vacaciones en Brasil junto a su hija cuando vivió un pésimo momento a bordo de un avión LAN.

Según relató ella misma vía Twitter, dos azafatas le gritaron a ella y a su pequeña de 7 años cuando la niña quiso ir al baño en medio de turbulencias.

Tras un vuelo de dos horas, su pequeña hija quiso ir al baño, pero la azafata no se los permitió. “Ella me gritó que no, que era mejor que se hiciera… No podía exponerla a eso”, relató.

Por culpa de ella, mis vacaciones terminaron de la peor manera. Me gritó a mí y a mi hija.. Y eso fue solo el comienzo @LATAM_CHIpic.twitter.com/7LJdv9sL6b — Julia Vial (@JuliaVialTV) 21 de noviembre de 2017

"Jamás me habían tratado así. Qué falta de respeto de las dos azafatas. Lo que me dolió es que mi hija se haya sentido mal", prosiguió la conductora aclarando que se trataba de una tripulación brasileña.

Cuando les pidió us nombres, se sacaron las piochas, denunció.

Latam se disculpó por la misma vía: