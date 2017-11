Uma Thurman rompió el silencio sobre Harvey Weinstein: "No mereces una bala"

La actriz estadounidense Uma Thurman rompió su silencio sobre el caso del productor Harvey Weinstein, con quien trabajó en la cinta "Pulp Fiction".

En su cuenta de Instagram, Thurman usó una imagen de la cinta "Kill Bill" para enviar un saludo de Acción de Gracias para sus seguidores, excluyendo al realizador denunciado por acoso sexual.

"Estoy agradecida de estar viva por todos los que me aman y por todos los que tienen el coraje de luchar por otros. Recientemente dije que estaba enojada y tengo algunas razones. #MeToo, en caso de que no lo notes por la expresión de mi cara. Siento que es importante tomarse su tiempo, ser justo, ser exacto, así que... ¡Feliz Acción de Gracias a todos! (Excepto a vos, Harvey, y a todos tus malvados conspiradores, me alegro de que todo vaya despacio, no mereces una bala). Quédense por ahí", expresó.

Cuando aparecieron las acusaciones contra Weinstein, Thurman afirmó que no quería hablar porque se sentía muy molesta con lo sucedido. "Ya no soy una niña. He aprendido que cuando hablo enojada suelo arrepentirme de la manera en la que me expreso", dijo.

Quentin Tarantino, director de "Pulp Fiction" y "Kill Bill", reconoció que sabía del comportamiento impropio de Weinstein contra mujeres de la industria cinematográfica.