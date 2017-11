[VIDEO] Karla Constant se emocionó hasta las lágrimas con sentida reflexión sobre la Navidad

La animadora y panelista de "Mucho Gusto", Karla Constant, se emocionó hasta las lágrimas al entregar una sentida reflexión a pocas semanas de la celebración de Navidad.

Durante una conversación en el programa, la comunicadora contó que donde vive, en el Cerro Arrayán, está mezclado con condominios establecidos y tomas, donde los vecinos se organizan para darle juguetes a los niños durante esta fecha.

"Quiero mandarle un saludo grande a la junta de vecinos, porque ellos se han organizado de tal forma que esta navidad a los niños de las tomas no les falte algo que todo niño quiere, me emociona, porque es un juguete y todos nosotros le podemos comparar muchos juguetes, pero esos niños tienen nada, en fin, pero estas fechas son particularmente lindas si nosotros queremos, a mí me da mucha pena cuando un niño se queda sin juguete", contó.

En medio de sus lágrimas, Constant relató un encuentro que tuvo con una madre, quien aseguró que le dio una "gran lección" para salir adelante en medio de las dificultades.

"Ella me dijo: 'No tengo agua, a veces compramos y a veces ustedes nos dan pero no me pongas esa cara me dijo, no me tengas pena, porque yo me las arreglo y puedo salir adelante y gracias por darme una mano'", expresó.

Constant llamó a las personas que vean a quienes lo están pasando mal y los ayuden.