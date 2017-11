Sebastián Eyzaguirre y las críticas a "CQC": "Somos machistas y no hay problema en decirlo"

17:49 "Cuchillo" defendió el regreso del espacio de humor político, que recibió cuestionamientos en las redes sociales por su trato a la mujer. "Mientras no se descalifique a alguien, no me preocupa", señaló el periodista.

El periodista Sebastián Eyzaguirre defendió el regreso del programa de humor político "CQC", el que volvió a las pantallas en Chilevisión a propósito de las elecciones presidenciales.

El espacio, que se estrenó el lunes recién pasado con "Cuchillo" en la animación, recibió diversos comentarios y críticas, las que especialmente en el "machismo" que mostraría con sus chistes.

En una entrevista a Publimetro , el conductor afirmó que "somos machistas y no hay problema en decirlo. Es parte de su esencia y no lo negamos", asegurando que "honestamente" no cambiaría esa parte del programa.

“‘CQC’ está por encima y la mirada que tenemos nosotros está por encima de muchas cosas. Es un programa de humor, ácido, crítico, una forma de ver las cosas y si es machista, lo es, no hay problemas, mientras no se descalifique a alguien, no me preocupa”, expresó.

Pese a estos cuestionamientos, Eyzaguirre aseguró que el retorno del espacio fue todo un éxito. "Nos fue increíble, estamos muy contentos, sabíamos que estaba vigente, tuvo un súper buen rating y en las redes sociales, que tanto le importan a algunos, fue trendic topic y se comentó el programa", afirmó.

"Un programa como este genera en los canales sensaciones de miedo, pero en general aprobaron prácticamente el 99% de las casa que teníamos, solo nos cortaron algunas cosas muy chicas, que también estábamos de acuerdo, pero en general sentimos el apoyo muy grande del canal, desde lo técnico hasta el escenario que quedó espectacular y de primer nivel", agregó el periodista.

El programa volverá el próximo 18 de diciembre, con la cobertura de la segunda vuelta presidencial, la que se realizará el día anterior.