Natalie Portman contó que un productor de Hollywood le ofreció un avión: era una trampa sexual

Este mes se han revelado decenas de denuncias de acosos en el mundo del espectáculo internacional. Natalie Portman se sumó a estos relatos y contó que un productor de Hollywood, cuyo nombre no reveló, le ofreció su avión privado para ir donde ella quisiera junto a su equipo, pero al momento de subir a la nave solo estaba él y una cama que arregló.

La actriz, según consignó Infobae , dijo que "un productor me invitó a ir en un avión privado con él y su equipo a algún lugar al que yo tuviera que ir", me dije, sí, ¿por qué no aceptar un vuelo en un avión privado con un gran grupo de personas?".

Portman agregó que "aparecí y solo éramos nosotros dos (el productor que la había invitado y la actriz), y nos habían preparado una cama en el avión". No sucedió nada. No fui asaltada (…) Dije, 'esto no me hace sentir cómoda', y él lo respetó, pero no estaba bien, porque fue una situación inaceptable y manipuladora, y logró que me sintiera asustada".

La ganadora del Oscar finalizó su relato asegurando que "definitivamente nunca me han agredido. Pero he sufrido discriminación o acoso de alguna manera en casi todos los trabajos que he hecho".