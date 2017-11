Yuri rechazó la adopción homoparental: "Que yo no esté de acuerdo no quiere decir que soy homofóbica"

La cantante mexicana Yuri generó polémica por expresar su rechazo a la adopción homoparental, negando que con ello sea homofóbica.

En una entrevista a CNN, la intérprete de "Maldita Primavera" -que hace varios años se convirtió al cristianismo- entregó su punto de vista sobre el tema, asegurando que su país no está preparado para este avance, ya que en comparación con Europa "no se tiene esa apertura".

"Todos tenemos un punto de vista diferente y respetable, eso no quiere decir que porque yo no esté de acuerdo sea homofóbica. No soy homofóbica", expresó.

La artista agregó que "mi instructivo de vida dice, hombre y mujer. Yo soy cristiana. Y así como la gente lo hace y la gente apoya, yo no los juzgo, yo los respeto, porque hay que practicar lo predicamos; y la biblia dice, no juzgues, porque así como juzgas serás juzgado".

Tras esto, insistió con que ella no es homofóbica, ya que trabaja con personas homosexuales y "los amo profundamente y tengo amigos que adoro profundamente y no soy quién para juzgar".

La postura de Yuri provocó algunos cuestionamientos desde el mundo artístico. Uno de los más críticos fue el actor azteca Mauricio Mejía, quien expresó su molestina en su cuenta de Twitter.

"Tu adoptaste y estabas más 'perdida' en tu vida que nadie. ¿Y tu si mereces educar a un niño? Dios dice no juzgues y eso es un juicio lo que haces. Estar rodeada de gays, no te hace amarnos, te sirven por eso los tienes contigo", expresó.