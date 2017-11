Sophie Turner y Joe Jonas pasearon por el centro de Santiago durante su visita a Chile

Sophie Turner, actriz de la serie Game of Thrones, y su pareja, el músico e integrante de Jonas Brothers, Joe Jonas, aparecieron sorpresivamente en las calles de Santiago durante su visita a Chile.

Ambos se encuentran en nuestro país debido a que el cantante es telonero junto a su banda DNCE de la gira de Bruno Mars, quien mañana se presenta en el Estadio Nacional.

El artista y la intérprete de "Sansa Stark" pasearon sin problemas e incluso llegaron a la tienda de videojuegos Muthantem, ubicada en la calle Agustinas.

El propietario de local afirmó a La Red que "estaba en la tienda cuando entran dos personas y un viejo. Yo muy pavamente saludé al viejo y no caché a la pareja y me dediqué a hacer mis cosas. Cuando levanto la vista y digo ‘esta mina se parece mucho a la loca que actúa en Dark Fenix de X-Men. La sigo viendo y el pololo se da cuenta que la estaba mirando mucho. Se da vuelta y ahí me doy cuenta que era de Jonas Brothers y ahí quedé mal".

“Después siguieron viendo cosas en la tienda, yo les pedí una foto a lo que ella me contestó que no podía porque andaban en su día libre. No les insistí y aparecieron dos guardias y me dijeron ‘no fotos, no fotos'”, expresó.

El fin de semana pasado, cuando la banda de Jonas estaba en Argentina, la pareja también fue vista circulando en las calles de Buenos Aires.

Sophie Turner e Joe Jonas hoje no Chile! Uma brasileira encontrou eles ?? (via ig: trinnyalarcon) pic.twitter.com/jIqEJvoJx8 — Sophie Turner Brasil (@STurnerBrasil) 27 de noviembre de 2017

nuestro cochino país no perece a sophie turner pic.twitter.com/ROqTQodIsk — ???????? ? (@kyumpkin) 27 de noviembre de 2017