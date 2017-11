Carolina Arregui y la relación de Mayte con Alexis Sánchez: "Los veo muy contentos"

La actriz Carolina Arregui habló de la relación de su hija Mayte Rodríguez con Alexis Sánchez, afirmando que "los ve contentos".

En entrevista con la revista Cara s, la figura de TVN dijo que "Mayte y Alexis todavía no han hecho pública oficialmente su relación. Y mientras ellos no lo hagan, yo no puedo ser tan desubicada de ponerme a hablar por ellos. Por respeto a su relación, a Alexis, a mi hija y a la proyección familiar, yo me tengo que mantener al margen".

"Si pudiera decirte algo serían puras cosas lindas. Lo único que quiero es que mi hija sea feliz y, mientras la vea feliz, yo también lo soy", agregó.

Arregui también contó detalles de su reciente viaje a Londres, donde vive el delantero del Arsenal.

"Fue un viaje prácticamente improvisado. Nosotros fuimos a conocerlo un poco más. Compartimos momentos muy entretenidos: fuimos a ver El Fantasma de la Opera, por ejemplo, en un teatro maravilloso, con una orquesta sinfónica que te morís".

La actriz de "Wena Profe" sostuvo que "la verdad es que quise ir a regalonearlo. No tiene nada que ver el tema de las lucas. Aquí hay un tema de afectos. Nosotros fuimos como los papás de la Mayte a conocer a Alexis y fue una experiencia muy bonita. Sobre todo el día de Halloween (Ríe)… descubrimos que todos éramos buenos para el?tandeo. Volvimos con una sensación muy linda. Yo a ellos los veo muy contentos, felices".