Angie Jibaja: "Vengo trabajando en mi equilibrio y mi paz mental"

La actriz peruana Angie Jibaja se refirió por primera vez y de manera extensa a la fuerte depresión que está enfrentando, la que incluso generó rumores sobre un supuesto intento de suicidio.

En un texto a través de su cuenta de Instagram, la ex participante del reality "Doble Tentación" de Mega, habló sobre sus complicado presente y agradeció el apoyo de sus seguidores.

"Ustedes han venido escuchando diferentes versiones de diversas fuentes de lo que sucedió conmigo en estos últimos días, pero nadie mejor que yo para contarles la verdad de las cosas", escribio.

Jibaja afirmó que "así como existen heridas físicas raspones golpes etc también existen heridas en el alma, en el corazón o en la mente, heridas que no sangran pero que requieren ser tratadas con responsabilidad y sumo cuidado. Vengo trabajando mi ecuanimidad, mi equilibrio, mi paz mental y les cuento que no es fácil, tengo aciertos y desaciertos y si algo me hace notar que he crecido como ser humano es que a la fecha estoy en capacidad de reconocer mis errores y de pedir ayuda si es necesario para enmendarlos".

"Más allá de contarles las cosas con toda mi honestidad y el cariño del mundo, consideró que tal vez muchos de ustedes pueden tener problemas emocionales también, de ser el caso no se sientan mal de pedir ayuda como lo hice yo, la vida tiene muchos matices y aveces suceden cosas que nos sobrepasan, pero siempre existe un cable a tierra", señaló.

La semana pasada, la madre de la actriz desmintió que ella haya atentado contra su vida, afirmando que el tratamiento por la depresión severa lo está tomando en su casa.