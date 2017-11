Pablo Schilling ironizó con confesión de Raquel Argandoña: “Bien mala la bruja”

09:52 El ex de Raquel Calderón recordó que su ex suegra reconoció haber recurrido a una persona en Machalí para que hiciera una “brujería” destinada a separarlo de su hija.

El ex participante de reality show, Pablo Schilling, se refirió en conversación con el matinal de TVN, a la “brujería” que Raquel Argandoña reconoció haberle hecho mientras pololeaba con su hija Raquel Calderón.

Los dichos de Schilling se produjeron luego de que Raquel Calderón y Pangal Andrade reconocieron el fin de su relación.

Schilling dijo que no le correspondía hablar de dicho quiebre, pero recordó su romance con Kel y sostuvo que “nadie nos quería juntos”, consignó LUN.

Entonces, el ex de Calderón recordó que su ex suegra, Raquel Argandoña reconoció haber recurrido a “brujería” para separarlo de su hija. “Bien mala la bruja porque no lo logró. Yo estoy como un yogurt”.

“No creo en esas cosas, pero hubo dos personas que me llamaron, como una síquica de Chimbarongo, que me ofreció una limpieza porque alguien me estaba haciendo un trabajo” dijo Schilling.