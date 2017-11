Jay-Z admitió públicamente que le fue infiel a Beyoncé

El rapero estadounidense Jay-Z admitió públicamente que le fue infiel a su esposa Beyoncé, en una situación que había sido aludida en un tema de la cantante.

En una entrevista a The New York Times, el artista confirmó el desliz, el que fue revelado en una serie de referencias en el álbum "Lemonade", el que fue lanzado por la ex Destiny's Child el año pasado.

"Tienes que sobrevivir y cuando entras en eso, ¿qué sucede? Cierras todas las emociones. Incluso con las mujeres y no puedes conectarte. En mi caso, fue profundo. Y después todas las cosas pasaron desde ahí: la infidelidad", expresó el rapero.

Tras esto, afirmó que su propia actividad profesional ayudó al matrimonio a superar sus problemas "Usamos nuestro arte como una terapia y comenzamos a hacer música juntos", expresó.

Por el álbum de su esposa, Jay-Z reconoció que "fue muy incómodo". "Al final del día tenemos mucho respeto por el arte del otro. La mayoría de la gente se distancia, y el porcentaje de divorcio es alto porque la mayoría de la gente no puede hacerse cargo. Lo más difícil es ver el dolor que has causado en la cara de alguien, y después lidiar con ello", agregó.

El nominado a los Grammy por el álbum "4:44" también había rapeado sobre la infidelidad que afectó a la madre de sus tres hijos.