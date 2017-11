Vanesa Borghi defendió a Kike Morandé: "Conmigo siempre ha sido un caballero"

La modelo Vanesa Borghi salió en defensa del animador Kike Morandé, quien fue cuestionado luego que Carla Ballero insinuara un episodio de acoso sexual , el que después minimizó

Durante su participación en el web show de Glamorama , la integrante de "Morandé con Compañía" entregó su opinión sobre el tema, entregando su respaldo total al conductor del estelar de Mega.

"Yo le mandé un mensaje a Kike y el me respondió. Y le dije que 'cualquier cosa me dices, (te doy) el apoyo'. Lo conozco, conmigo siempre ha sido un caballero, conozco a su familia. No tengo mucho más que decir", expresó.

Borghi afirmó que el tema "no tiene mucho que ver conmigo, pero me molesta que se ataque a un amigo o un compañero. Lo mismo sería si fuera una amiga. O una compañera".

Por los dichos de Ballero, afirmó que "lo que tengo entendido es que se malinterpretaron sus palabras. Si fue así, qué pena que también se malinterprete".