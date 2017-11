Julián Elfenbein regresará a la TV en Chilevisión

El periodista Julián Elfenbein volverá a la TV de la mano de Chilevisión, que le ofreció un programa en horario prime.

"Este es un proyecto que me invita a disfrutarlo y no voy con más expectativas que con esas", dijo a La Tercera.

El animador no tenía pantalla hace dos años cuando salió abruptamente del matinal de TVN "Buenos días a todos".

El actual conductor de radio Universo, aseguró que "esto no fue para nada repentino, solo que yo soy muy discreto. Chilevisión, desde que me fui de TVN e incluso antes, ha estado detrás de mí. En varias oportunidades vino a mí a ofrecerme cosas. Pero yo estaba en una etapa en la que no estaba muy convencido de volver a la TV".Sobre la TV actual dijo que tiene la impresión de que ahora a nadie le va bien, "excepto a un par de teleseries".