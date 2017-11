Don Francisco y el chiste a Pamela Díaz: "La gente lo tomó de otra manera de lo que quise decir"

El animador Mario Kreutzberger aclaró la polémica broma que hace algunos días le realizó a la modelo Pamela Díaz, la que causó revuelo y críticas en las redes sociales por su posible interpretación sexual.

Todo ocurrió cuando Don Francisco estaba invitado al matinal "La Mañana", donde La Fiera es panelista. "¿Me está mirando las piernas?", le preguntó ella al conductor, quien dijo que parecía "un golpecito que hubo ahí".

Ante esto, Díaz afirmó que "me caí de rodillas", a lo que Kreutzberger se tomó unos segundos para responder: "¿Frente al novio?".

Con el pasar de los días y en declaraciones a radio Cooperativa , el líder de la Teletón explicó a qué hacía referencia su chiste.

"Claro que fue un error porque la gente lo tomó de otra manera de lo que quise decir, que ella caía rendida a los pies del novio. Después entendí que la gente se lo pudo haber tomado por otro lado", expresó.

El animador afirmó que si antes se hubiese malinterpretado una frase como la suya "no hubiese existido Sábado Gigante, donde se hacían muchas de estas bromas, que no tenían ninguna intención sexual, eran un juego. A esa persona no la veía nunca más".

Junto con esto, el animador habló sobre los casos de acoso sexual en el mundo del espectáculo, los que derivaron en denuncias a importantes personajes de la industria como el productor Harvey Weinstein y el actor Kevin Spacey.

"Yo estoy totalmente contrario al acoso sexual. Hay una cosa cultural que a veces se confunde o es parte de la nueva forma en que debe producirse la interacción entre hombres y mujeres. El acoso sexual es bien claro: cuando alguien utiliza su poder para pedirle un favor sexual", señaló.