Fran Undurraga le respondió a "Bienvenidos" por las duras críticas a su look en los Copihue de Oro

La modelo Francisca Undurraga respondió a las críticas que realizó el panel del matinal "Bienvenidos" de Canal 13 al look que presentó durante los Copihue de Oro, los que se realizaron el viernes pasado en el Gran Arena Monticello.

Durante la semana, el espacio cuestionó el vestido rojo usado por Undurraga. “Y la tela, ¿cómo se dice? ¿Tela o género? La factura del género ¡pésima!, ¡ordinarísima! Feo”, expresó la actriz Francisca Merino.

Ante esto, la ex integrante de "Toc Show" habló con el programa "Intrusos" de La Red, donde si bien reconoció su poco conocimiento en telas, afirmó que los dichos de los integrantes del matinal fueron especialmente duros.

"Yo la verdad es que no tengo la cultura, por decirlo así, de telas, no soy diseñadora, no soy vestuarista, no soy modista. Probablemente la gente en 'Bienvenidos' entiende bastante del tema para decir que la tela era ordinaria", expresó.

La modelo agregó que "los comentarios fueron demasiado despectivos. Está bien ser crítico de moda, pero también hay que cuidar un poco la lengua y no caer en lo hiriente".

Undurraga afirmó que eligió ese modelo de vestido por su color rojo, el que resaltaría su bronceado y el tono de su pelo.