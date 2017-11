El complicado presente de Óscar Gangas: "Soy alcohólico"

Un complicado momento personal es el que está viviendo el humorista Óscar Gangas (60 años), quien asumió públicamente su alcoholismo en medio de su falta de trabajo y soledad.

En una entrevista a LUN , el triunfador del Festival de Viña del Mar 2011 -quien tomó revancha de un fracaso vivido en 1998- está viviendo en una pieza de la comuna de San Miguel.

"Soy alcohólico", afirmó Gangas, quien pese a superar un cáncer gástrico no se pudo consolidar en el plano laboral y personal.

"He aceptado hacer eventos a beneficio por 30 o 50 lucas que me pasan para la bencina, porque entre quedarme aquí un día viernes, que me entre la amargura y me den ganas de chupar, prefiero tener una actividad", expresó.

El comediante agregó que bebe "por un tema de inseguridad que tiene que ver con mi pega: la gente prefiere ver a los standuperos y tambipen personal porque mis hijos ya son grandes y se alejaron".

"Yo soy vinero. Me tomo una copa o dos y me curo al tiro porque después de que me operaron por el cáncer me quedó un estómago del porte de un puño. Lo hago los fines de semana, el martes por lo general paro y si tengo eventos no tomo nada desde dos días antes", relató.

Gangas también afirmó que se separó de su esposa "para no hacernos daño", aunque agregó que en ocasiones lo acompaña en su pieza para "tomar once o ver tele conmigo".