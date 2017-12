Selena Gomez se emocionó al recibir premio de manos de amiga que le donó un riñón

La cantante Selena Gomez no pudo evitar llorar cuando su amiga Francia Raisa, que le donó un riñón hace unos meses, le entregó el premio Billboard a "Mujer del Año".

"Muchísimas gracias. Para ser honestos, creo que Francia debería estar recibiendo este premio, porque ella fue quien me salvó la vida. Me siento increíblemente afortunada; estaba muy confundida… pensaba que si hablaba demasiado significaba que no estaba haciendo lo suficiente. Honestamente, no puedo estar más agradecida por la posición que he recibido en mi carrera. Quiero que la gente sepa que respeto mucho el lugar en el que estoy, porque siempre supe que quería formar parte de algo grande", dijo.

La joven quiso agradecer "especialmente a mi increíble equipo y mi familia, que han estado conmigo en momentos muy difíciles y que creen en mí incluso cuando yo no lo hago. Creo que a través de la música he podido ilustrar las cosas que quiero. Pero nunca me he sentido tan orgullosa de ser una mujer en la industria como hoy, y esto es porque me siento cómoda gracias a todas y cada una de las mujeres que me han animado".

Gomez debió ser trasplantada de riñón como consecuencia del Lupus del que fue diagnosticada hace dos años.