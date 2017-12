Leandro Penna sobre Joaquín Méndez: "No tiene problemas con la sexualidad, te va a dar un beso a vos como a una mujer"

16:26 El chico reality contó que él fue quien recomendó al argentino para integrarse a "¿Volverías con tu ex?", asegurando que su relajo ante la cámara fue clave para tener éxito en Chile.

El chico reality Leandro Penna reveló detalles de su vínculo con Joaquín Méndez, asegurando que él fue quien lo recomendó para integrarse a "¿Volverías con tu ex?" debido a su extrovertida personalidad y libertad para hacer lo que quisiera.

En una entrevista en el programa "Síganme Los Buenos" de canal VIVE, el también trasandino habló sobre el actual panelista de "Mucho Gusto", quien se transformó en uno de los más queridos del espacio de telerrealidad.

"A Joaquín lo traje yo de Argentina", contó Penna, relatando que habló con Ignacio Corbalán, productor de los realities de Mega, quien le recomendó a Méndez por ser "un tipo que se rie de sí mismo".

"Conozco a Joaquín, la verdad es que la pasamos tan divertido, tan bien. Había una complicidad, había un feedback, que cuando vos te diviertes delante de cámara, quiere decir que atrás de cámara la gente se está divirtiendo seguro. Le digo a Corbalán: ‘Este tipo lo tienes que traer’. ‘¿Por qué?’. ‘Porque él se ríe, toca la guitarra, canta, no tiene problemas con la sexualidad, te va a dar un beso a vos como a una mujer, no tiene problemas’. Eso es lo bueno de la persona; si viene, no va a entrar con una estigma", agregó.

Leandro contó que mostró videos de su amigo, afirmando que si bien a Corbalán no le pareció "guapo", su relajo ante la cámara. Desde allí se decidió traerlo desde Buenos Aires junto a su ex, Flavia Medina.

"Después lo trajo para acá, hizo el casting, le gustó cada vez más. Y cuando entró trajo a su ex pareja, su ex novia, a donde en un momento a él le había pasó lo mismo que me había pasado a mí. Empezó a sufrir, porque ya en una semana la otra estaba con otro", finalizó Penna.