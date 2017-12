Actriz de Hollywood le respondió duro a las madres que le daban consejos sobre su hijo

La actriz de Hollywood Julia Stiles (36 años, protagonista de "Bourne, el ultimátum" y "10 cosas que odio de ti"), le respondió duro a las madres sabelotodo que la comenzaron a criticar por Instagram por la manera en que llevaba a su pequeño hijo de cinco semanas.

La polémica la levantó una foto donde aparece con el pequeño en un portabebés frontal. "No he tenido una mochila desde el colegio. Ahora tengo una mochila, pero por delante", escribió y las madres se le abalanzaron.

"Me han dicho que en la foto previa no estoy llevando a mi bebé de la forma correcta. Wow, no me esperaba eso. Lo que pretendía ser una promoción de productos que me gustan de repente se convierte en una invitación para hablar de mi bebé y de mis aptitudes como madre. Eso es internet para ustedes, la planta carnívora de 'La tiendita del horrores'", respondió ella agregando que "estaba intentando proteger al máximo la privacidad de mi hijo, incluyendo, creo, sus piececitos. Y era solo una foto tomada en casa, no de la forma en la que normalmente lo portaría por fuera. Pero gracias por la preocupación. Sí, madres, lean siempre las instrucciones de seguridad. Pero también, Instagramers: en vez de escribir comentarios sarcásticos sobre un bebé de cinco semanas, intenten bailar con un disco de The Clash. Es mucho más divertido".