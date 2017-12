Tamara Acosta contó que sufre depresión endógena desde los 15 años

La actriz Tamara Acosta contó que a los 15 años fue diagnosticada por una depresión endógena, trastorno que ha enfrentado con tratamientos, medicación y contención de sus cercanos.

En una entrevista al programa "Yo invito" de La Red, la protagonista de la serie "Los 80" contó que durante su adolescencia vivió varios episodios de depresión.

"Finalmente fui diagnosticada con este tipo, que requiere tratamiento. Uno no lo controla. Desde bien chica, como desde los 14 que tengo estos episodios, que no estaban diagnosticados en su momento. Y no tratados con nada. Solo conversando con una amiga lo veía", expresó.

Acosta afirmó que "es súper poco comprensible para la gente que no sufre de esto, porque uno no se levanta de la cama. Es una sensación espantosa. Y la gente te dice ‘pero arriba el ánimo, si tú puedes salir de esto’. Pero no es eso. Requiere tratamiento, contención y una red de apoyo".

La actriz expresó que "la sociedad debe ser más empática con este tipo de trastorno, porque son cada vez las personas y más los jóvenes los que tienen este tipo de problemas".