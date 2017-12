Raquel Argandoña se emocionó hasta las lágrimas con el saludo cumpleañero de Kel Calderón

La animadora Raquel Argandoña se emocionó luego de recibir el sorpresivo llamado de su hija, Kel Calderón, en medio de la celebración de su cumpleaños número 60.

La panelista de "Bienvenidos" fue festejada por el espacio de Canal 13, que preparó un contacto con la licenciada en derecho, quien hace un mes viajó a Europa para perfeccionar su inglés.

Al escuchar la voz de la joven, Argandoña estalló en llanto. "Te he echado de menos este mes chica… me habría gustado estar contigo. Te amo, qué rico que estés… nunca pensé que me ibas a saludar", expresó.

Calderón siguió con su saludo y afirmó que su madre es su mayor ejemplo a seguir.

"Tú sabes que eres uno de mis mayores ejemplos a seguir, soy una orgullosa de la mama que tengo, de la fuerza que tiene esta mujer que me la transmite por las venas. No sé qué haría sin ti, así que estoy muy contenta de poder celebrar este día contigo", señaló.

Argandoña también hizo una pequeña alusión al quiebre sentimental de su hija con Pangal Andrade, afirmando que "todo sirve de experiencia, te amo y hoy día nos vamos a tomar todo, todo".