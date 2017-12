Angelina Jolie pensó que trabajar junto a Pitt salvaría su matrimonio

09:50 "Pensaba que sería una buena manera de comunicarnos", dijo la actriz cuando rodaron "By the Sea", en 2015.

La actriz estadounidense Angelina Jolie afirma que el rodaje del drama "By the Sea" (2015), que ella misma dirigió y protagonizó junto a su entonces marido Brad Pitt, fue un intento de salvar su matrimonio.

"Quería que trabajáramos juntos de forma seria. Pensaba que sería una buena manera de comunicarnos", dijo la ganadora de un Oscar a "The Hollywood Reporter". Al fin y al cabo, ambos se conocieron en el set de rodaje cuando en 2004 filmaron la comedia de acción "Mr. & Mrs. Smith". Sin embargo, unos meses después de que "By the Sea" llegara a los cines se anunció la separación de los "Brangelina", que hasta entonces parecían una de las parejas más sólidas de Hollywood.

Según contó Jolie, durante el rodaje sintió constantemente una cierta carga que no tenía nada que ver con la película. En ella, escrita también por Jolie, la pareja encarnaba precisamente a un matrimonio en crisis.

En septiembre de 2016, Jolie presentó la solicitud de divorcio alegando "diferencias irreconciliables". Más de un año después, ambos siguen sin formalizarlo debido entre otros factores a la disputa sobre la custodia de sus seis hijos.