Cote López se aburrió de quienes le escriben “Rey León” y les pidió más creatividad

La modelo María José López, escribió en Instagram un mensaje a sus detractores les pidió mayor creatividad a la hora de los insultos en su contra, especialmente a aquellos que le recuerdan lo del Rey León, le dicen “fea” o le plantean que se acuerde de dónde viene, entre otros.

“En serio, tienen que ser más creativos“ dijo López. “Que me digan ‘rey León’, es una frase que nunca salió de mi boca y por lo demás mis hijas me despiertan cada mañana tocando el piano y cantando ‘apum baweee abummm baweyyy’, por lo que cuando me dicen eso, solo me trae un lindo recuerdo de mis pequeñitas” sostuvo la modelo.

Sobre quienes la insultan diciéndole “fea”, López calificó el recurso como “básico” y también planteó que “no entiendo a que se refieren con eso de dónde vengo.. ¿a que vengo de Curicó?”

“PD: prueben algo nuevo, quizás les resulta“ dijo la modelo, quien también apuntó sus críticas a quienes le escriben que era “más linda antes”.