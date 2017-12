[VIDEO] Denisse Campos sobre su hermana Daniella: "No le tengo cariño"

La ex modelo Denisse Campos hizo sus descargos ante su hermana Daniella, quien en el programa "Muy Buenos Días" había hablado sobre el distanciamiento entre ambas por algo que ella "no podía perdonar".

La gemela aludida, que en Twitter ya había repudiado los dichos de su hermana , llegó hoy al matinal de TVN para entregar su punto de vista sobre el conflicto.

"He preferido tomar la opción de no verla más. No le tengo cariño, no siento nada por esa señora. Me cansé de ser su hermana, ella es una persona mala", señaló Denisse al panel del espacio.

Campos le pidió a su gemela "que no mienta sobre las cosas, ya que me fuerza a tener que estar siempre excusándome, o replicándole o peleando, y yo tengo un millón de cosas que preocuparme más que la señora".

Denisse también aseguró que "no puede perdonar" a Daniella por lo que le hizo, afirmando que "ya perdió la opción que yo la quiera".