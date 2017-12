Pancha Merino criticó duramente a Alison Mandel: "Es lejos la más débil de los humoristas"

La actriz Francisca Merino criticó duramente a la comediante Alison Mandel, quien fue confirmada como número de humor en el próximo Festival de Viña del Mar.

La panelista del matinal Bienvenidos de Canal 13 afirmó que la ex integrante del Club de la Comedia es "por lejos la más débil de los humoristas", asegurando que va a recibir la ayuda del director del Festival, Alex Hernández, para no salir "con las manos vacías" desde la Quinta Vergara.

"Hay humoristas a los que han ayudado, si al Pedro Ruminot le regalaron las gaviotas", en alusión al esposo de Mandel, que pasó por el escenario viñamarino en 2016.

"¿Acaso no miraron cómo el público pifiaba y lo echaba? Ahora yo me digo, metieron a la señora de Pedro Ruminot, a Alison Mandel", expresó Merino.

El panel entró al debate y le pidió que no se metiera en "temas personales". "No, no es tema personal, por favor, todo el mundo lo vio. ¿No viste a la Pamela Jiles cómo se rió en su cara y le dijo ‘devuelve la gaviota’?", expresó.

En medio de la discusión, el panelista Hugo Valencia respaldó tímidamente los dichos de Merino, afirmando que a Ruminot "le regalaron la gaviota" y que Alison no puede repetir la rutina que presentó en el pasado Festival del Huaso de Olmué, la que consideró "fome".