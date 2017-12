Roger Waters vuelve a Chile después de seis años

El músico inglés Roger Waters confirmó su regreso a Chile después de seis años.

El ex bajista de Pink Floyd traerá su gira "Us + Them" el 14 de noviembre de 2018 al Estadio Nacional, el mismo recinto donde se presentó en 2002, 2007 y 2012.

El artista también aterrizará en Brasil, Uruguay, Argentina y Perú.

El martes 11 de diciembre parte la preventa de entradas con un 20% de descuento o hasta agotar el stock de 30 mil tickets disponibles. Luego el 14 de diciembre comenzará la venta general a través del sistema Puntoticket.

Las entradas van desde los $44.850 (galería) hasta los $322.000 (VIP TOP Entel).