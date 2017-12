Mayte Rodríguez aclara: "No hay planes de casorio" con Alexis Sánchez

Relajada, en Playa Bonita de Panamá, la revista ¡Hola! habló con la actriz Mayte Rodríguez , pareja del jugador del Arsenal y de la Roja, Alexis Sánchez

En ese contexto fue que se explayó sobre la relación que llevay contó que, no estoy viviendo con Alexis ni armando su casa. Solo estoy viviendo una relación de pareja, tranquila, a paso lento, conociéndonos como cualquier persona. No he dejado de lado mi trabajo ni mis proyectos, que me completan y hacen feliz ".

Alexis, recordó,, estaba estabilizando mi vida de nuevo (...) Estábamos conociéndonos, luego pasó a ser una relación más seria y se lo contamos a nuestros cercanos".

Respecto a la maternidad , afirmó: “El día que Dios me premie con un hijo seré la mujer más afortunada en dar vida. Pero, solo viviendo un momento lindo en mi vida, viviendo el presente, siguiendo mi instinto, siendo fiel a mis sentimientos. Definitivamente nuestras experiencias tienen una voz sabia a la que hay que oír, Lo esencial lo llevó en el corazón”, consignó Glamorama