[VIDEO] Daniela Vega se sumó a campaña de estrellas de Hollywood contra el acoso sexual

La actriz chilena Daniela Vega, protagonista de la película "Una mujer fantástica", se sumó a una campaña realizada por estrellas de Hollywood en rechazo al acoso sexual.

La iniciativa, llamada "I Will Not Be Silent" (No permaneceré en silencio), fue convocada por la revista W, que lanzó un video donde además de la nacional aparecieron actrices como Nicole Kidman, Jennifer Lawrence y Emma Stone.

Este llamado a no quedarse indiferentes ante este tipo de situaciones llegó en un momento sensible para la industria cinematográfica estadounidense, esto tras las denuncias en contra del productor Harvey Weinstein y el actor Kevin Spacey.