[VIDEO] Andrea Dellacasa contó que dejó Chile tras no encontrar pareja

La modelo argentina Andrea Dellacasa contó los verdaderos motivos que la llevaron a dejar Chile y buscar nuevos horizontes laborales y personales tanto en su país natal como en España.

En conversación con el programa "Síganme los buenos", la trasandina afirmó que pese a estar agradecida a la carrera desarrollada en territorio nacional, no logró tener éxito en el ámbito sentimental.

"Me fui escapando de la soledad, por eso me fui. Llegué a un momento de mi vida que dije 'mira la edad que tengo; para atrás una carrera fantástica, que doy siempre gracias a este país maravilloso, pero a nivel emocional yo estaba sola hace seis años", expresó.

Dellacasa afirmó que en el territorio nacional no tenía nada que la arraigara y que "los hombres acá en Chile no se me acercaban, no sé por qué. Quizás a veces te estigmatizan".

"No he tenido la posibilidad de encontrarme con alguien interesante, de conocer a la Andrea que no se maquilla. No me crucé con nadie", expresó la actual DJ, que entre sus planes tiene formar una familia.