Kenita Larraín reveló detalles de su reunión con Carlos Moyá tras fallido matrimonio con Zamorano

La modelo Kenita Larraín, reveló ayer en Primer Plano detalles de su relación con el ex futbolista y ex capitán de la selección chilena, Iván Zamorano y del quiebre de la pareja, días antes de su matrimonio.

Larraín contó, según consignó LUN, sobre su reunión, luego del fallido matrimonio, con el tenista español Carlos Moyá.

"Después de terminar con Iván me escribió y me preguntó '¿cómo estás?'. Le conté que había terminado y al final me dijo '¿quieres venir a España?, para que no estuviera tan mal y tan sola y yo le dije 'bueno'. Me tomé un avión y me fui" dijo Larraín.

La modelo además dijo que ella no "le quitó" a Zamorano a Daniella Campos, pues "cuando yo empecé a pololear, ella estaba pololeando con Nicolás Lapentti" y también descartó que haya tenido una relación con el ex arquero de la UC y de la Roja, Nelson Tapia.