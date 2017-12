Gala Caldirola sorprendió con foto de su vientre con "forma de corazón"

15:26 La española mostró la particular evolución de su embarazo. "Eres sin duda fruto del amor", afirmó la pareja de Mauricio Isla.

La española Gala Caldirola sorprendió a sus seguidores al mostrar una particular foto de su vientre de embarazada, el que según ella tendría "forma de corazón".

En una foto compartida en su Instagram, la pareja de Mauricio Isla publicó la imagen de la evolución de sus 24 semanas de embarazo, la que calificó como "una curiosidad hermosa".

"Probablemente no sea la única en el mundo pero es la primera vez que lo veo y me encantaría saber si alguien más lo había visto!!! En las ecografias el doctor ya me había dicho que mi útero tenía forma de corazón y hoy por primera vez lo pude ver con tanta claridad", escribió.

La integrante de "¿Volverías con tu ex?", quien espera a una niña junto al seleccionado nacional, afirmó que es un reflejo de que el bebé nacerá "fruto del amor".