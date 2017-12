Cote López y regalo del Mago Jiménez: “No sabía si darle las gracias o pegarle”

La modelo María José López compartió en redes sociales la historia de un vestido que pesa cerca de cuatro kilos, que le regaló su esposo, el futbolista Luis Jiménez.

López, dijo que un día le llegó una caja que contenía la prenda, pero que ella no había solicitado nada. Cuando le preguntó a Jiménez, el jugador le dijo que “sí amor, es para tí. Se lo vi a una modelo de Victoria Secret y le pedí al diseñador que ella puso en la foto, que te lo hiciera con tu talla”.

“De verdad que no sabía si darle las gracias o pegarle”, dijo López, quien además dijo que “durante días lo veía colgado y pensaba ‘chemimare no estoy a la altura de competir ahí’”. “¿Me lo regaló porque le gustaba como se veía la modelo o porque me ve tan mina como ella?” escribió López en su mensaje.

“Hasta que me lo puse sin preguntarle nada, me dice lo siguiente: “lo mandé a pedir porque estaba seguro que tú te verías mejor que ella, porque tienes más curvas… awww. ¿puede ser más lindo?. No le creí nada, pero fue tan tierno”, dijo López.