Denisse Campos reveló motivo del quiebre con su gemela: "Mientras yo estaba enferma la señorita durmió con un pololo mío"

Denisse Campos reveló en el programa de Chilevisión, Primer Plano, los motivos por los que se produjo el quiebre con su hermana gemela Daniella.

La semana pasada, Denisse Campos, respondió a dichos de su gemela, quien habló del distanciamiento entre ambas y, sostuvo que "no le tengo cariño".

En el espacio de Chilevisión, en tanto, Campos reveló que su hermana Daniella, "mientras yo estaba enferma, con cáncer, mientras todos era '¡ay ahí va con Zamorano!, ¡ahí va con el perrito Bam Bam!', la señorita durmió con un pololo mío y como ella tenía mi nana, les sirvió el desayuno, ese es el tema".

Denisse Campos dijo sin embargo que el problema con su hermana, "va mucho más allá de un tema de sábanas". "Te podría hablar desde que nacimos, desde siempre".

"No alcancé a pedirle explicación, porque la verdad es que cerré la puerta con llave y no lo vi nunca más..." dijo Denisse Campos sobre lo que pasó con su pololo de entonces y que a su hermana no le habló más. "No tengo un problema con respecto a cama, a sábanas. Yo en ese momento estaba con un tratamiento de corticoides, venía recién de irradiarme, no podía salir de mi casa, estaba muy inflamada y tuve que romper toda mi casa, porque no le podía ir a pegar a ella, digamoslo así" dijo.