Pancho Saavedra no será generalísimo de las candidatas a reina del Festival de Viña del Mar

El conductor Francisco Saavedra decidió ausentarse de las actividades del próximo Festival de Viña del Mar, cuestión que lo alejará de su exitoso rol como "generalísimo" de las candidatas a reina del certamen.

El triunfador de la última edición del Copihue de Oro se transformó en una verdadera figura en esta competencia, ya que desde 2009 encabezó las campañas de las representantes de Canal 13, en donde todas salieron victoriosas.

En conversación con "Intrusos", Saavedra afirmó que por este año no participará del evento, ya que se enfocará en el trabajo de realización del programa "Lugares que hablan".

"El año pasado, por asumir el reemplazo de Martín Cárcamo del matinal y por hacer 'La Movida', tuve que dejar de grabar muchos capítulos de 'Lugares que hablan' y eso nos atrasó muchísimo, y eso nos hizo correr y sacrificarnos demasiado, y estar muy justos con las salidas al aire", señaló.

El comunicador afirmó que "no quiero estresar a mi equipo, y aunque me lo pidan no voy a ir a Viña".

De todas maneras, Pancho agradeció todo lo que pasó durante su labor como generalísimo de las reinas, pero agregó que "uno tiene que saber cerrar etapas".