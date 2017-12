[VIDEO] Daniella Campos le respondió a Kenita Larraín: "Nunca más vamos a volver a ser amigas"

16:39 La ex modelo insistió con que la rubia se metió en su relación con Iván Zamorano. "No es a la única persona que se lo ha hecho", afirmó la gemela.

El ejercicio de "retro farándula" realizado el viernes pasado por el programa "Primer Plano" sigue dando que hablar. Ahora Daniella Campos respondió a los dichos de su ex amiga, María Eugenia Larraín, los que involucran al ex novio de ambas, Iván Zamorano.

Durante la emisión del espacio de espectáculos, donde Denisse Campos se fue en contra de su hermana gemela por supuestamente engañarla con una pareja suya mientras estaba enferma, Kenita habló sobre su relación con el ex goleador de la Roja.

Allí, la rubia negó haberle "quitado" el pololo a Daniella, desmintiendo una versión de la historia que se había extendido por años, y que decía que ella había traicionado la amistad con Campos.

En una entrevista al programa "Síganme Los Buenos" de canal VIVE, Daniella insistió con su historia y al ser consultada sobre si Kenita se había metido en su relación con Bam Bam, ella respondió con un "absolutamente. Ni siquiera más o menos".

La ex modelo afirmó que con Larraín "nunca más vamos a volver a ser amigas", asegurando que el vínculo entre ellas había nacido cuando ambas eran muy jóvenes. "Yo me quedaba en su casa y dormía hasta en su cama", contó.

"Éramos muy amigas, fuimos muy amigas. Por eso la tercera persona (Zamorano) no tiene nada que ver con el tema con ella. O sea, fue la traición de amiga lo que me (afectó). Yo no le creo nada", expresó.

Daniella también señaló que Kenita ha tenido el mismo problema con otras de sus amistades. "Pregúntenle a la Jeannette Moenne-Loccoz (ex modelo de Morandé con Compañía) dejó de ser amiga de ella", expresó.