Marlen Olivari debutó como cantante y estrenó videoclip

La modelo y show-woman chilena Marlen Olivari sorprendió a sus seguidores al hacer su debut oficial como cantante, con el estreno del videoclip del sencillo "Yo decido".

El material audiovisual, en donde la ex integrante de "Morandé con Compañía" derrocha su sensualidad, cuenta con la participación del actor Fernando Kliche.

Lamentablemente para ella, el video publicado en Youtube tenía 220 "no me gusta", los que superaron ampliamente los 65 "me gusta" consignados hasta esta tarde. Los comentarios de los usuarios tampoco fueron favorables para la artista.