Integrante de Arcade Fire reveló lo único que no le gustó de Chile

Will Butler, integrante del grupo indie canadiense Arcade Fire, hizo una especial evaluación de su paso por Chile, revelando que hubo una sola cosa que no lo gustó de nuestro país.

En su cuenta de Twitter, el tecladista escribió: "Chile: muy buen público; muy mala la pizza".

La declaración generó numerosos comentarios de sus seguidores chilenos, quienes le aclararon que la preparación no pertenece a la cultura local. La recomendaron que consumiera otros platos como el pastel de choclo, el caldillo de congrio o la empanada de pino.

Tras esto, Butler aclaró que "no ordené ni comí la pizza. La comida que tuve en Santiago fue excelente y maravillosa (aunque parecía peruana). La multitud fue realmente una de las más épicas para las que hemos tocado fuera de festivales".

Ok fine: I neither ordered nor ate the pizza. The food I had in Santiago was uniformly excellent and amazing (though it skewed Peruvian). The crowd genuinely was one of the most epic non-festival crowds we’ve played for https://t.co/VpNIZDG4gy