Kenita: “Siento que estoy preparada para fumar la pipa de la paz con Daniella e Iván”

Desde que se reflotó la disputa entre las gemelas, Daniella y Denisse Campos, el nombre de María Eugenia Larraín reapareció, a raíz de la rivalidad que también mantiene con una de las hermanas, la que se generó por la relación y casi matrimonio que mantuvo con el ex futbolista, Iván Zamorano.

“Kenita” estuvo en Primer Plano, donde entregó detalles negó haber generado el quiebre entre Daniella Campos y el ex capitán de la Roja y descartó haberse reunido con el ex tenista español, Carlos Moyá, previo al quiebre de la relación entre ambos.

En conversación con La Cuarta, Larraín se refirió al tema y dijo que “los involucrados, Iván Zamorano, Carlos Moyá o yo, somos personas que aunque haya pasado tanto tiempo, seguimos siendo parte del ámbito público del país y me imagino que eso es lo que despierta el interés de los personas”.

“Me siento una persona muy importante en la farándula”, dijo Larraín, quien además sostuvo, en relación con su actual relación con Daniella Campos e Iván Zamorano, que “siento que estoy preparada para fumar la pipa de la paz, pero no lo siento de Daniella, que creo que tiene la herida abierta, asegurando que yo le quité al amor de su vida”.

“De Iván, creo que por más que no salga haciendo declaraciones en primera persona, siempre ha hablado pestes de mí dentro de su círculo cercano” dijo Kenita.

La modelo agregó que el ex capitán de la selección chilena “me tiene mala, no me quiere ver ni en pintura, porque no me casé con él; y sí creo que le cause un sufrimiento y le traje muchos problemas”.

“Ellos dos están menos resueltos en el sentido de tenerme mala y tenerme odio” dijo.