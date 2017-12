Tigresa del Oriente felicitó a Marlen Olivari por su nuevo videoclip: "No hay edad para triunfar"

12:30 La artista peruana le envió un mensaje a la chilena a través de redes sociales. Desde que la show woman lanzó "Yo decido" en Youtube ha recibido más críticas que "me gusta".

Ayer la show-woman chilena Marlen Olivari mostró una nueva faceta con el estreno de su nuevo video clip del sencillo "Yo decido". Desde su lanzamiento ha recibido más críticas que buenos comentarios y desde Perú la artista Tigresa del Oriente le envió energías positivas.

Mediante un mensaje de Twitter le mandó un saludo y la felicitó por su trabajo: "Amiga, acabo de ver el videoclip. Te envió garritas positivas para que sea un éxito. Eso sí, no hay edad para triunfar grrr!.

El video publicado en Youtube tiene sólo 955 "me gusta" y más de 8 mil "no me gusta". Los comentarios tampoco han sido favorables para la artista.