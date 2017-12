Raquel Argandoña defendió las fotos de su hijo: “No encuentro nada de malo, son amigas de él”

La panelista de Bienvenidos de Canal 13, Raquel Argandoña, se refirió a las polémicas fotos de su hijo Hernán Calderón (20) y defendió las imágenes por las que fue acusado de trato denigrante a las mujeres. “Es un cabro sano, no le hace mal a nadie” dijo.

“Si me preguntai a mí, yo no lo encuentro grave. No me voy a hacer la cartucha, le guste al que le guste” dijo Argandoña.

En el matinal, además, la panelista dijo que “mi señora es un cabro joven como puede ser su hija, tiene 20 años, estudia, va a pasar a tercer año de derecho, trabaja” y planteó que “no es alcohólico, no es drogadicto, no roba, no maneja curado, o sea, es un cabro norma, que hace cosas de jóvenes de 20 años”.

La panelista del espacio de Canal 13, confidenció que Calderón la bloqueó de la red social a la que subió las imágenes y que una amiga le sugirió que accediera a ellas a través de una cuenta falsa.

“Vi la foto. Yo soy un poco moderna, no encuentro nada de malo. Son amigas de él. Esos traseros que están en colaless, tu los ves en la playa, así que no nos vengamos a hacer los cartuchos” dijo.

“Puso estas fotos para que todos hablaran y entraran más seguidores, el cabro es inteligente, ese es el objetivo final” agregó la madre de Calderón.