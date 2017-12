Bella Thorne dijo en Twitter que fue víctima de "abusos"

La actriz estadounidense Bella Thorne hizo una confesión por redes sociales que no dejó a nadie indiferente. La joven de 20 años dijo que había sido víctima de "abusos", aunque no especificó nada más.

En su cuenta de Twitter la actriz publicó una imagen usando un traje y como respuesta, uno de los usuarios escribió: "¿Qué le hizo Disney a esta chica? Creo que sufrió abusos…”. La joven no dudó en responde sin titubeos: "Sí así fue, así que no fue culpa de Disney”.

What did Disney do to this girl?! I think she was molested