[VIDEO] Diana Bolocco le pidió explicaciones a Cristián Sánchez por desclasificar pololeo con Cata Edwards

La animadora Diana Bolocco le pidió explicaciones a su esposo, el conductor Cristián Sánchez, quien confirmó que hace algunos años pololeó con la periodista de Mega, Catalina Edwards.

Mientras el animador de "Muy Buenos Días" participaba de una conversación sobre las relaciones con los ex, esto a propósito de lo bien que se llevan Paloma Aliaga y Daniel Valenzuela, desclasificó el hasta ahora desconocido romance.

Sánchez confirmó que pololearon durante 10 meses y de sus inicios contó: "La conocí en los pasillos de Canal 13, la vi cargando unas cintas y le ofrecí ayuda" dijo el animador y agregó que "nuestra primera salida fue a la Plaza Ñuñoa, fuimos a Las Lanzas, y nos pusimos a mirar las estrellas en un banco de la plaza".

El animador también contó que se vieron hace poco tiempo, para la grabación de un comercial, asegurando que "cuando nos vimos fue algo rico". Además, confesó que "fui un gil al haber terminado con ella".

Estas palabras llegaron a Bolocco, quien le envió un mensaje de audio a María Luisa Godoy, compañera de programa de Sánchez, donde le pidió explicaciones a su marido con un "¿Qué tiene ella que no tenga yo?".

Además, la conductora de Canal 13 -siempre en tono de humorada- le reclamó a su marido por el poco tiempo que pasan juntos. "Estás trabajando mucho y ya no te veo. Tuve que venir a la peluquería porque el pelo ya no me brilla", decía el mensaje que desató la risa del panel.