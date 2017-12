Coté López se indignó con tarotista que predijo el supuesto regreso de una "relación del pasado"

La modelo María José "Coté" López expresó su indignación con los dichos de una tarotista en un programa de televisión, quien le predijo un cambio en su vida personal y el supuesto regreso de una "relación del pasado".

La astróloga colombiana Deseret Tavares estuvo invitada en el matinal "La Mañana" donde le sacó la suerte a varios famosos, entre ellos la esposa del futbolista Luis "Mago" Jiménez.

Allí, Tavares afirmó que López tenía opciones de partir a México por motivos laborales, y que durante este tiempo habrá una persona "que vuelve otra vez" a su vida sentimental.

Ante estos dichos, Coté usó su cuenta de Instagram para manifestar su molestia por las especulaciones.

"Cuando la tarotista es la tarotista de la persona que te odia ..valorrrrrrr. Cuando creí haber vivido todo tipo de acosos ... taram nueva idea (mi whatsapp explota de videos ridiculos). Señora televidente, no crea todo lo que ve en la TV, no sea ilusa. Lo digo para que no me pregunten. Tengo 5 hijos bellos, 12 años de matrimonio y mi única obsesión es mi familia y mi maridito rico. Yo entiendo que la tarotista esa de la TV tiene que hacer dinero pero hay temas más interesantes, por favor. Lamento que sigan ocupando la misma pantalla para hablar las mismas estupideces", escribió.